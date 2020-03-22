سعر الدولار في السودان الأحد 22 مارس 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق السوداء مسجلا 116 جنيها، بينما استقرت العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وبقي سعر الدولار ثابتا لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان عند مستوى شبه موحد مسجلا 55 جنيها للشراء و55.72 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، نقلت وسائل إعلام محلية عن متعاملين قولهم إن الدولار بقي ثابتا عند 116 جنيها، وهي نفس مستويات الأمس.

وجاء ثبات العملة الخضراء متزامنا مع هدوء في التعاملات، خصوصا في ظل إغلاق سوق "الأفرنجي"، وهو واحد من أشهر أسواق العاصمة الخرطوم، ويعد مركزا لتبادل العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي.

وجاء إغلاق السوق بمبادرة ذاتية من التجار الذين رأوا أن الإغلاق يسهم في خفض الزحام، وبالتالي تقليل فرص العدوى بفيروس كورونا المتفشي في معظم أنحاء العالم.

والخميس الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرارا يقضي بتعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا للبنك المركزي، ومحمد أحمد بشرى بدوي نائبا للمحافظ.

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ووجه حمدوك وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وجاء التعيين بعد فراغ دام لأكثر من 3 أشهر في إدارة بنك السودان المركزي عقب استقالة محافظه السابق حسين جنقول.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حملات مكثفة من السلطات على تجار العملة في السوق السوداء، في محاولة للسيطرة على قنوات تداول الدولار بعيدا عن الجهات الرسمية.

سعر الجنيه الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 58.81 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 64.04 جنيه للشراء و64.36 جنيه للبيع، وفقا لبيانات المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 128.10 جنيه سوداني، والإسترليني 141.85 جنيه سوداني.

سعر الريال والدرهم والدينار

أما الريال السعودي فسجل 14.63 جنيه للشراء مقابل 14.71 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك المركزي.

وسجل الدينار الكويتي 175.71 جنيه للشراء و176.59 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء فتراجع سعر صرف الريال السعودي مسجلا 31.20 جنيه، والدرهم الإماراتي مسجلا 32.05 جنيه، والدينار الكويتي 266.10 جنيه.