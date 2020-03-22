القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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