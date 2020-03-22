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إغلاق 4 مستودعات تعبئ معقمات من مواد مجهولة المصدر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات المعنية أمس مستودعات مخالفة تعبئ معقمات من مواد خام مجهولة المصدر في ظروف سيئة ولا تحمل بيانات تعريفية ودون الحصول على تراخيص.

وجرت الحملة التفتيشية في الرياض بمشاركة وزارات الداخلية والصحة والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للجمارك وأمانة منطقة الرياض واللجنة الأمنية.

وأدت الحملة التفتيشية أيضا إلى ضبط مواد غذائية ومنتجات سبق لهيئة الغذاء والدواء التحذير منها وتخزن في ظروف غير مهيأة وفي درجة حرارة عالية، مع مخالفات تغيير تاريخ الصلاحية لعدد من المنتجات الطبية.

وجرى إتلاف كميات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

إلى ذلك حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل معقم لليدين يحمل اسم «PRODENTY Hand Sanitizing Gel» من إنتاج مصنع قوة التنظيف للكيماويات، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج «PRODENTY Hand Sanitizing Gel» على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

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ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع. وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ونصحت المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد.

الضبطيات

1100 منتج طبي منتهي الصلاحية

36 منتجا طبيا غير مسجل

532 منتجا طبيا مخالفا للبطاقة التعريفية

2640 عبوة من المعقمات مجهولة التركيب

784 عبوة لمستحضرات جنسية غير المسجلة لدى الهيئة