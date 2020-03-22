شكرا لقرائتكم خبر

فصل الكهرباء عن حدائق ومتنزهات حفر الباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فصلت أمانة حفر الباطن التيار الكهربائي عن الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة، حرصا على سلامة الجميع من التواجد في التجمعات العامة، وذلك تماشيا مع القرارات الحكومية وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما كثفت الأمانة أعمال رش وتعقيم واجهات المحلات التجارية بالسوق الداخلي « أبوموسى الأشعري» وسوق العقارية، وتعقيم وتطهير أنبوبات الغاز من خلال المرور على محلات توزيع الغاز وغسيل وتنظيف أنبوبات الغاز ضمن خطة الأمانة المعتمدة الاحترازية.

من جهة أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن أمس إلغاء الزيارات في المستشفيات الحكومية والخاصة كافة حتى إشعار آخر، تماشيا مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لحماية المجتمع.

كما وفرت صحة حفر الباطن خدمة «دواؤك يوصلك»، وهي إعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات بالمستشفيات الحكومية وإيصالها إليهم دون الحاجة لمراجعة العيادات، وذلك من خلال تواصل المريض مع المستشفى هاتفيا وتزويدهم بالاسم والسجل المدني ورقم الملف، وذلك حرصا على سلامة أفراد المجتمع وتماشيا مع توجيهات وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا.