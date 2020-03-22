تعقيم أجهزة الصراف الآلي في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها
اتخذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بالمنطقة.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه عاجل من قبل أمير المنطقة تركي بن طلال الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.
وبين أن الأمانة خصصت فرقا مدعمة بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وتوفير ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.
وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على أجهزة الصراف الآلي، كإجراء احترازي حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.
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