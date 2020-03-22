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119 إصابة جديدة بكورونا.. بينها 72 لأتراك في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة تسجيل (119) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد - 19 بالمملكة منهم (72) حالة من الجنسية التركية معزولين صحيا في أحد الفنادق في مكة المكرمة، اكتشفت حالاتهم مبكرا أثناء التقصي الوبائي لحالة سابقة أعلن عنها قبل أسبوع قادمة من تركيا، وجميعهم بدون أعراض، ليبلغ العدد التراكمي للحالات (511) تعافى منها (18) حالة، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات وجميعها حالات بالغين باستثناء (17) حالة لأطفال.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن 7 حالات رصدت في حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحيا منذ القدوم للمملكة، و40 حالة من مخالطة مجتمعية لحالات سابقة اكتسبت العدوى في مناسبات واجتماعات أو ملتقيات عائلية، موصيا الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع، وهي: تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما.

وجدد التوصية بالقيام بالاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا على التطبيق الذكي (موعد) الذي تقدمه وزارة الصحة لكافة المواطنين والمقيمين، حيث استفاد من الخدمة حتى الآن حوالي (60) ألف شخص، كما حذر من تفشي الشائعات، مشددا على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة، الذي تجاوز عدد الاستفسارات والاستشارات عليه بخصوص فيروس كورونا الجديد 300 ألف.

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إلى ذلك عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أمس اجتماعها الـ32 برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ودعت الجميع للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

7 حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحيا منذ القدوم

72 حالة من الجنسية التركية معزولين صحيا في أحد فنادق مكة المكرمة

40 حالة اكتسبت العدوى في مناسبات واجتماعات أو ملتقيات عائلية

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