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هيئة الصناعات العسكرية تؤجل المشاركة في المعارض والمؤتمرات احترازيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وجهت الهيئة العامة للصناعات العسكرية جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية كافة الصادرة من الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، للحفاظ على سلامة موظفيها كافة.

وأكدت الهيئة أهمية تشكيل فريق لإدارة الأزمات في كل منشأة، بحيث يتولى متابعة المستجدات من الجهات المختصة بشكل مستمر، والتواصل مع الموظفين لتزويدهم بآخر المستجدات حول الإجراءات المتخذة من قبل الجهة ذاتها، مؤكدة لهم على ضرورة إيقاف وتأجيل المشاركة في المعارض والمؤتمرات، وحث الموظفين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حرصا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

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وأبانت أن ذلك يأتي اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في المملكة لمنع انتشار الفيروس، وانطلاقا من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث صدرت التوجيهات العليا بالحد من حضور جميع الموظفين لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة 16 يوما ابتداء من 21 رجب 1441هـ (الموافق 16 مارس 2020 م)، والتزاما من الهيئة بهذا القرار.

وقد أبلغت جميع الشركات العاملة بالقطاع باستمرارية العمل في الهيئة عن بعد دون تعطيل للعمل خلال هذه الفترة، وضمان استمرارية خدماتها بفاعلية وجودة، مؤكدة على إمكانية التواصل مع الهيئة متى ما تطلب الأمر لذلك، كما مكنت الهيئة جميع الراغبين في الاطلاع على جميع المعلومات المحدثة التي تخص طلبات التراخيص عبر منصة تراخيص الصناعات العسكرية (https://licensing.gami.gov.sa).

وأشارت الهيئة إلى جاهزيتها للإجابة عن أي استفسارات عامة حول القطاع، وذلك عن طريق زيارة موقعها الالكتروني www.gami.gov.sa أو بالاطلاع على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» GAMI_KSA، أو بمراسلة الهيئة عبر البريد الالكتروني التالي: infogami.gov.sa.

ونشرت تعميما سابقا لكافة المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية يتضمن ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها أن تساهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحفاظا على سلامة كافة العاملين من مواطنين ومقيمين، بما في ذلك إقرار آليات يتم من خلالها تفعيل وسائل العمل عن بعد مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد، للحفاظ على سرية المعلومات المتداولة.