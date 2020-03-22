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قائمة تفاعلية بأماكن توفر المعقمات والكمامات في الصيدليات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قائمة تفاعلية تتيح معرفة أماكن توفر المعقمات والكمامات في فروع الصيدليات المرجعية الموزعة في مختلف محافظات ومدن المملكة، وذلك ضمن إجراءات الهيئة لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، إضافة إلى تحديث القائمة على مدار الساعة من خلال التواصل المستمر مع الصيدليات المرجعية لتحديد الكميات المتوفرة لديها من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من الفيروس.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمدت أخيرا «صيدليات مرجعية» في مناطق المملكة كافة، توفر غالبية الأدوية المطلوبة التي قد لا تتوفر في صيدليات أخرى، وتنشر الهيئة على موقعها الالكتروني قوائم تحدث دوريا لهذه الصيدليات ومواقعها والأدوية المتوفرة فيها.

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القائمة التفاعلية:

توفر اسم وعنوان كل صيدلية ورقم التواصل معها.

كيف تنضم الصيدليات الراغبة إلى قائمة «الصيدليات المرجعية»؟

التقدم بطلب الانضمام عبر البريد الالكتروني (Tracking.Drugsfda.gov.sa).

الالتزام بعدد من المتطلبات والمهام، مثل توفير الأدوية المطلوبة كافة.

تسجيل المنشأة وجميع فروعها في نظام التتبع الدوائي «رصد».

الشروط: