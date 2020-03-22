تنظيم مواعيد حراج الخضار والأسماك والمواشي بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة
نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس أوقات عمل عدد من الأنشطة ولفترات مختلفة، شملت حراج الخضار والفواكه والأسماك والإبل والأغنام، وذلك وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية في إطار جهود الأمانة الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.
وحددت الأمانة حراج الخضار والفواكه والأسماك على ثلاث فترات، تبدأ الأولى من السادسة صباحا وحتى الثامنة صباحا، وتبدأ الفترة الثانية من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، فيما تبدأ الفترة الثالثة من السابعة مساء وحتى التاسعة مساء يوميا.
كما حددت مواعيد حراج الإبل على فترتين تبدأ الأولى من السادسة صباحا وحتى الثامنة صباحا، وتبدأ الفترة الثانية من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وفيما يتعلق بحراج الأغنام فقد حددته الأمانة بفترة واحدة تبدأ من السادسة صباحا وتنتهي الثامنة صباحا.
ودعت الأمانة رواد تلك المواقع من الدلالين والباعة والعاملين إلى أخذ الاحتياطات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات وغسيل اليدين وتعقيمها واتباع الإرشادات الوقائية كافة.
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