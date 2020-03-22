انستقرام يطور خاصية جديدة لمسح المحادثة آليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو
طور موقع التواصل الاجتماعي انستقرام خاصية جديدة تتيح حذف الرسائل المتبادلة بين المستخدمين بعد فترة زمنية محددة على غرار خاصية الرسائل الموقتة التي تميز تطبيق المحادثة الفورية والتواصل الاجتماعي سناب شات.
وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن جين مانشون وونج خبيرة الهندسة العكسية رصدت تجارب انستقرام لتطوير هذه الخاصية عندما اكتشفت وجود شفرة جديدة في تطبيق انستقرام للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث تحمل الشفرة الجديدة اسم تعبير «لا تحادث الشر».
ونشرت وونج رسالة على تويتر ذكرت فيها أن الخاصية الجديدة تنشط عندما يكتب مستخدمو انستقرام رسائلهم من خلال نافذة الوضع الليلي (دارك مود) التي يتم فتحها من خلال «انستقرام دايركت»، فإن الرسائل التي يتم تبادلها تحذف بمجرد إغلاق النافذة.
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