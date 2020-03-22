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النساء يتزاحمن على صالونات التصفيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

ذكرت تقارير أمس أن صالونات التصفيف في بريطانيا تشهد ازدحاما، حيث إن السيدات يردن الحصول على تصفيفات شعر جيدة قبل البقاء في المنزل لأسابيع بسبب تفشي كورونا.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدث باسم الاتحاد الوطني لتصفيف الشعر والتجميل، والذي يمثل الآلاف من صالونات التزيين القول «نحن نشهد إقبالا شديدا من النساء، فهن يردن الحصول على مواعيد لتصفيف شعرهن، الجميع يشعر بحالة أفضل في حال حصلن على تصفيفة شعر جيدة».

وقالت دانيل زاريبسكي، المالكة لأحد صالونات التصفيف «النساء يأتين لتصفيف شعرهن بحيث لا يصبح سيئا إذا بقين في البيت لأسابيع».