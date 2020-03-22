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قيود على مبيعات أجهزة أبل عبر الإنترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

فرضت شركة الالكترونيات الأمريكية أبل قيودا على أجهزة الكمبيوتر اللوحي ايباد والهاتف الذكي ايفون التي يمكن لأي عميل شراؤها عبر الإنترنت خلال الأسبوع الحالي، بسبب المصاعب التي تواجهها الشركة في إنتاج الأجهزة نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الشركة قررت في وقت سابق إغلاق جميع متاجرها التقليدية للحد من انتشار الفيروس. وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإنه غير مسموح لأي شخص شراء أكثر من جهازي ايفون أو ايباد من متاجر أبل عبر الإنترنت.