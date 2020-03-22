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إسبانيا وفرنسا تنضمان للمطالبين بتأجيل الأولمبياد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد، باريس انضم الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى حملة المطالبين بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد. وأكد اتحاد الكرة الإسباني أن كل الجهود ينبغي أن توجه الآن إلى مجال مكافحة فيروس كورونا. كما سار الاتحاد الفرنسي للسباحة على نهج نظيره الأمريكي وطالب بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية، موضحا أنه «في ضوء الأزمة الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا فإن الوضع لا يسمح بانطلاق أولمبياد 2020 بموعدها الحالي خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس بمشاركة 11 ألف رياضي».



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