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أستراليا توقف دوري الرجال وتلغي منافسات السيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ملبورن

قرر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أمس إيقاف دوري المحترفين للرجال حتى يونيو المقبل في الوقت الذي تم فيه إلغاء دوري السيدات أمس الأول، وذلك في ضوء قيود السفر المشددة في البلاد بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أيضا أن يتم تعطيل دوري الرجبي بجانب دوري كرة القدم الأمريكية للرجال بعدما جرت المباريات بدون جمهور في الفترة الأخيرة.