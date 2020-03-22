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80 نائبا فقط في الجلسات الافتراضية للبرلمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلن مسؤول برلماني إيراني أمس أن مجلس الشورى (البرلمان) يعتزم توسيع جلساته الافتراضية، وذلك في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

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ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، القول إنه سيتم عقد جلسة علنية افتراضية ثانية للبرلمان بشكل تجريبي الأسبوع الجاري.

وكان مجلس الشورى عقد جلسة افتراضية، كانت الأولى الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيسه علي لاريجاني، وأوضح عباسي أن الجلسة الافتراضية كانت تجريبية، وشارك فيها 80 نائبا من أصل 290، وشهدت مناقشة تطورات انتشار فيروس كورونا وسبل مواجهته. وأكد أن الجلسات الافتراضية المقبلة ستنعقد بمشاركة عدد أكبر من المشرعين.

ولجأ البرلمان الإيراني للجلسات الافتراضية بعدما اضطر إلى إغلاق أبوابه على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد وإصابة عدد من النواب بالفيروس.