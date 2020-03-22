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«هدف» يدعو الباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت للاستفادة من «طاقات»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الالكترونية لبوابة العمل الوطنية «طاقات»، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).

وتشتمل «طاقات» على مسارات دعم التأهيل والتدريب، لتمكين القوى البشرية في سوق العمل. وتتيح البوابة لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم.

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وتضم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تتضمن آليات التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الالكترونية، وإدارة قنوات التوظيف.

يذكر أن «طاقات» مبادرة وطنية أنشئت لتكون أكبر منصة لسوق العمل في المملكة، وتشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل، حيث ترتكز رسالة «طاقات»، على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة .

وتوفر عددا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.