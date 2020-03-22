، "صحة حفر الباطن" تلغي زيارة المرضى بالمستشفيات وتوفر الدواء لهم بمنازلهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تماشيًا مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن اليوم الأحد إلغاء الزيارات في المستشفيات الحكومية والخاصة كافة حتى إشعار آخر تماشيًا مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لحماية المجتمع.

وفي التفاصيل، وفَّرت "صحة حفر الباطن" خدمة "دواؤك يوصلك"؛ إذ تقوم بإعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات بالمستشفيات الحكومية، وإيصاله إليهم دون الحاجة لمراجعة العيادات، وذلك من خلال تواصل المريض مع المستشفى هاتفيًّا، وتزويدهم بالاسم والسجل المدني ورقم الملف؛ وذلك حرصًا على سلامة أفراد المجتمع، وتماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا.