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محمد بن مسعود - الدمام - قام نادي الوحدة بتغيير شعار النادي تضامنًا مع حملة "كلنا مسؤول"، التي أطلقها مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام من أجل التصدي لفيروس كورونا.
وقد أضاف نادي الوحدة إلى شعاره "التنين" الأسود الذي يخرج منه النيران ومكتوب عليه الاسم باللغة الإنجليزية: "كمامة".
ونشر الحساب الرسمي للنادي الشعار الجديد على موقعه في "تويتر"، مرفقًا بها عبارتي: "خلك في البيت، وكلنا مسؤول".
ويأتي تغيير الشعار تضامنًا مع الحملة التي تهدف إلى تنسيق جهود التوعية المقدمة من الجهات الحكومية في مواجهة كورونا؛ من خلال العمل على توحيد رسالتها الإعلامية.الوحدة كلنا مسؤول وزارة الإعلام فيروس كورونا الجديد
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 08:26 PM
قام نادي الوحدة بتغيير شعار النادي تضامنًا مع حملة "كلنا مسؤول"، التي أطلقها مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام من أجل التصدي لفيروس كورونا.
وقد أضاف نادي الوحدة إلى شعاره "التنين" الأسود الذي يخرج منه النيران ومكتوب عليه الاسم باللغة الإنجليزية: "كمامة".
ونشر الحساب الرسمي للنادي الشعار الجديد على موقعه في "تويتر"، مرفقًا بها عبارتي: "خلك في البيت، وكلنا مسؤول".
ويأتي تغيير الشعار تضامنًا مع الحملة التي تهدف إلى تنسيق جهود التوعية المقدمة من الجهات الحكومية في مواجهة كورونا؛ من خلال العمل على توحيد رسالتها الإعلامية.
، تضامنًا مع حملة "كلنا مسؤول": نادي الوحدة يغيّر شعاره ،
المصدر : الخليج 365
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