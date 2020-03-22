شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بلدية ينبع تمهل أصحاب المخيمات يومين لإزالتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أمهلت بلدية محافظة ينبع أصحاب المخيمات يومين لإزالتها وذلك لمنع التجمعات، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا. أمهلت بلدية محافظة ينبع أصحاب المخيمات يومين لإزالتها وذلك لمنع التجمعات، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا. وتفصيلا، أخطرت إدارة المراقبة الميدانية الشاملة ببلدية محافظة ينبع أصحاب المخيمات وتم إعطائهم مهلة يومين لإزالتها وذلك لمنع التجمعات. وأشاد المواطنون بمختلف محافظات ومناطق المملكة بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات المعنية للحفاظ على سلامة الجميع. وقال أحد المواطنين: " ليتكم تنظفون ينبع وترقبوا المحلات وتوزعون كمامات ومنظفات على سكان ينبع " ، بينما طالب مواطن آخر: " طريق المطار والخط الجديد وعند السد مليان خيام وناس تتجمع كل ليلة وعزايم " . Advertisements

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