" العامة للنقل " تتيح تمديد صلاحية شهادات السلامة للسفن عن بٌعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن إمكانية التمديد عن بعد لصلاحية شهادات السلامة للسفن التي ترفع علم المملكة، وذلك بمراسلة الهيئة عبر الإيميل: [email protected]
يأتي ذلك دعمًا للعمل اللوجستي، ولضمان استمرار نشاط نقل البضائع بحرا في ضوء الظروف الراهنة وأهمية الوقاية من الفيروس.
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