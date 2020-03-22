شكرا لمتابعة خبر عن " العامة للنقل " تتيح تمديد صلاحية شهادات السلامة للسفن عن بٌعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن إمكانية التمديد عن بعد لصلاحية شهادات السلامة للسفن التي ترفع علم المملكة، وذلك بمراسلة الهيئة عبر الإيميل:

يأتي ذلك دعمًا للعمل اللوجستي، ولضمان استمرار نشاط نقل البضائع بحرا في ضوء الظروف الراهنة وأهمية الوقاية من الفيروس.