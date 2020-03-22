شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة عدم صحة الصلاة بعد الآذان مباشرة إثر تعليقها في المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): حذر البعض من الصلاة بعد الآذان مباشرة، بعد تعليق الصلاة في المساجد إحترازيا، وذلك بحجة عدم صحة وقت الدخول. حذر البعض من الصلاة بعد الآذان مباشرة، بعد تعليق الصلاة في المساجد إحترازيا، وذلك بحجة عدم صحة وقت الدخول. من جانبه، أكد الفلكي ملهم هندي أن أوقات الصلاة المدونة في تقويم أم القرى معتمدة من هيئة كبار العلماء وتمت مراجعتها وخاصة صلاة الفجر وتشرفت بالمشاركة بإحدى اللجان. وأضاف: " التوقيت صحيح ودقيق ولا داعي للتشكيك فيه " . وعلّقت المملكة الصلاة في المساجد والجوامع، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الجديد.

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