حسن كراني: أجواء مضطربة خلال 48 ساعة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): توقَّع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الأحد، أجواء مضطربة خلال 48 ساعة تنتهي يوم الثلاثاء توقَّع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الأحد، أجواء مضطربة خلال 48 ساعة تنتهي يوم الثلاثاء وقال الخبير : "بعون الله.. إضطراب جوي يتحرك لشرق المتوسط يؤدي لعدم إستقرار، يبدأ بالشمالية الغربية". وأضاف: "يبدأ رحيل الكتلة الباردة فجر الغد وتتمركز على القطاع الشرقي.. يليه إرتفاع حراري 3_6م، وسحب ممطرة فجر الغد على الشمالية الغربية وسواحلها.. تتحرك شرقا وتتمركز الثلاثاء عالشرق والوسط".

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