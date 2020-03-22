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إلى أبناء بلدي ????????
لعل كلماتي توقظ الجزء الميت الغير مستشعر لأهمية الأزمة الحالية
بيوت الله أقفلت والتعليم والعمل أيضاً لعظم الأزمة الحالية
الحكومة تستنزف المليارات من هذه الإجراءات المتخذة وأنت لم تستطع فقط كبت نفسك والجلوس بالبيت وممارسة حياتك الطبيعية !!
أصحبت الحكومة السعودية محل أنظار العالم في إحتواء الأزمة وإهتمامها بأبنائها داخل و خارج المملكة بينما الدول العظمى تتخلى عن شعوبها
لا تدعي الوطنية وحبها في نفسك ولم ترى منك بلادك إلا الخذلان وعدم الإكتراث لتعاليمها و قراراتها
الأيام القادمة مصيرية في تحديد مسار الفيروس ومدى انتشاره ، لنكن يداً واحدة ونردُ شيءً بسيط مما تقدمه المملكة لنا فقط بجلوسنا بالمنزل و الإستمتاع بأوقاتنا.
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