أمير الشمالية يتابع آخر المستجدات والتدابير الاحترازية لمواجهة «فيروس كورونا»

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المركزية لمكافحة العدوى، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي، وعدد من القيادات الصحية في المنطقة .

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص أمير المنطقة على متابعة آخر المستجدات التي يرصدها المركز على الواقع ومرئياته في التعاطي مع الأزمة؛ بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وناقش الاجتماع التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا»، ومدى فاعليتها واستجابة أهالي المنطقة لها، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وكيفية تعزيز الجهود ومستوى التنسيق والتكامل، ورفع مستوى استجابة أهالي المنطقة للتعليمات والإرشادات الصحية لاسيما المعنية بالابتعاد الاجتماعي خارج وداخل المنازل.

كما تناول الاجتماع جهود الشؤون الصحية للارتقاء بالأداء نحو منشآت صحية آمنة خالية من العدوى لسلامة المرضى والعاملين الصحيين والزائرين، إضافة إلى تنفيذ تقييم شامل لقياس مدى الالتزام بمعايير ومتطلبات مكافحة العدوى، إلى جانب تنفيذ برنامج للرصد الوبائي لقياس معدلات العدوى في المنشآت الصحية.

وبحث الاجتماع مستوى التماهي مع خطط الدولة في مساري الوقاية والعلاج في جميع الاحتمالات المتوقعة في محاور الكم والكيف والزمن.

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وأكد أمير المنطقة، الدور الكبير والمسؤولية العظمى المناطة بالمركز لتجاوز هذه الجائحة الصحية ، داعيًا الجميع لبذل قصارى جهودهم بمسؤولية وأمانة وإخلاص وفق المعايير العلمية، منوهًا بالجهود والإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة وباء «كورونا المستجد»، والتي ترتفع وتيرتها تدريجيًّا بما يلائم مستجدات انتشار ومقاومة الجائحة عالميًّا ومحليًّا، وبما يراعي احتياجات المواطنين والمقيمين بمجالاتها كافة.

وأكد أمير المنطقة، أن هذه الإجراءات والقرارات التي تفوّقت على الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الدول المتقدمة بهذا الشأن بثت روح الطمأنينة والتفاؤل والالتزام والتعاون، ما عزز مستويات السلامة والهدوء والاستقرار وعدم التزاحم أمام مراكز التسوق وغيرها.

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