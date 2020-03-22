لجنة متابعة كورونا تُحذر من تفشي الشائعات وتُطالب المواطنين بالبقاء في المنازل

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، ظهر اليوم الأحد، اجتماعها الثاني والثلاثين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع تأكيد استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ودعت الجميع إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: «إن إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ أكثر من 312 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي جرى تعافيها أكثر من 93 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 13 ألفًا و400 حالة».

وأضاف أنه جرى تسجيل (119) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد – 19» في المملكة منها 7 حالات رصد ارتباطها بالسفر ومعزولة صحيًّا منذ القدوم إلى المملكة، و(72) حالة من الجنسية التركية معزولون صحيًّا في أحد الفنادق في مكة المكرمة، كانت قد اكتشفت مبكرًا أثناء التقصي الوبائي لحالة سابقة أعلن عنها قبل أسبوع قادمة من تركيا، وجميعهم بدون أعراض، وبقية الحالات -وعددها (40) حالة- مخالطة لحالات سابقة اكتسبت العدوى في مناسبات واجتماعات أو ملتقيات عائلية.

وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن والمحافظات التالية: مكة المكرمة (72)، و‏‎الرياض (34)، والقطيف (4)، والأحساء (3)، والخبر (3)، والقصيم (1)، والظهران (1)، والدمام (1)‏‎، ‏‎وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات من مرض كوفيد-19 في المملكة (511)، تعافى منهم (18) حالة ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد، وجميعها حالات بالغين باستثناء (17) حالة لأطفال.

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هذا وقد بلغت الفحوص المخبرية المتقدمة (23) ألف فحص جميعها لحالات ظهرت سليمة باستثناء ما تم إعلانه من حالات مؤكدة، وهي 511 حالة فقط، وبلغ عدد الاستفسارات والاستشارات على مركز اتصال الصحة 937 وبخصوص فيروس كورونا الجديد تجاوزت 280 ألفًا.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع، وهي: تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة إلى العزل الصحي 14 يومًا لكل من قدم من خارج المملكة.

وجدد التوصية بالاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا على التطبيق الذكي (موعد) الذي تقدمه وزارة الصحة لكافة المواطنين والمقيمين؛ حيث استفاد من الخدمة حتى الآن نحو (60) ألف شخص.

وحذر من تفشي الشائعات، مشددًا على أهمية الرجوع إلى المصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وأن «كل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصله على الرقم 937 على مدار الساعة، الذي تجاوز عدد الاستفسارات والاستشارات عليه بخصوص فيروس كورونا الجديد 300 ألف».