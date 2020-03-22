هيئة التخصصات الصحية تطلق مبادرة «الاتصال المرئي» لمواجهة «كورونا»

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الأحد، مبادرة لتوفير تطبيقات الاتصال المرئي مجانًا؛ لدعم استمرار الأنشطة الأكاديمية عن بُعد لبرامج الدراسات العليا الصحية.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه يأتي للتسهيل على المتدربين، ولضمان عدم تأثُّرهم بالإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://bit.ly/2UrStfx.

يُذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اتخذت إجراءات وقائية منها إيقاف الاختبارات والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة، اتباعًا للإجراءات الصحية، فيما قدمت خدمة لممارسيها من خلال التواصل الهاتفي والإلكتروني لإنجاز تعاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم في الهيئة في ظل هذه الظروف.

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