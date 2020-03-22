35 خدمة عن بُعد يمكنك إنجازها من التأمينات الاجتماعية.. تعرّف عليهم

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، تقديم نحو 35 خدمة عن بُعد من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة أو تطبيق تأمينات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المؤسسة أضافت خدمات المكاتب إلى الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة الفروع، وذلك عبر تطبيق تأميناتي أو موقع المؤسسة الإلكتروني.

وقسمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي خدماتها في ثلاث فئات هي فئة صاحب العمل، وفئة المشترك وفئة المستفيد.

12 خدمة عن بُعد لأصحاب الأعمال من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

ويمكن لصاحب العمل، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنجاز 12 خدمة عن بُعد وهم: «استرداد الرصيد الدائن للمنشأة المنتهي نشاطها، واعتماد تسجيل مشترك من القبائل النازحة أو الوافد الخاص، وتغيير المركز الرئيسي للمنشأة أو مالكها أو تحويل فرع إلى مركز رئيسي، وتعديل تاريخ خضوع المنشأة إلى الأخطار المهنية».

وكذلك: «تعديل بيانات مشترك، وتقسيط مديونية منشأة، وطلب الإعفاء من غرامات التأخير، وإعادة المبالغ المدينة وتحويل الرصيد الدائن بين فروع المنشأة وتعديل تغطية مشترك»، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

10 خدمات عن بُعد للمشتركين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وبالنسبة للمشترك فيمكنه الحصول على 10 خدمات عن بعد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم: «استرداد الرصيد الدائن للمشترك الاختياري، إعادة مبلغ تعويض الدفعة، واعتماد تسجيل مشترك من القبائل النازحة أو الوافد الخاص، وضم الخدمة من التأمينات للتقاعد، وإنهاء مدة اشتراك اختياري، وتسجيل مشترك اختياري، والعدول عن طلب ضم، وتعديل تغطية المشترك، وتغيير الجنسية، وتعديل بيانات المشترك».

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13خدمة عن بُعد للمستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

ويستطيع المستفيد إنجاز 13 خدمة عن بعد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم: «إضافة وريث، وصرف مستحقات العجز غير المهني، وإصدار بطاقة مستفيد، وصرف المستحقات العجز المهني، وفك الالتزام البنكي، وصرف مستحقات عائلة سجين، وصرف التعويضات المتعلقة بوفاة مشترك».

وكذلك: «صرف مستحقات الدفعة لغير السعوديين، وصرف مستحقات الحمل المستكن أو المولود الجديد، صرف بدل حضور المشترك لجلسة اللجنة الطبية، واستئناف قرار العجز غير المهني لمشترك، واستئناف قرار العجز المهني لمشترك، واستئناف قرار عجز وريث أو معال»، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويمكن للمستفيدين والمشتركين وأصحاب الأعمال التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال وجود أي استفسارات من خلال: «الاتصال على 8001243344 من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً واتباع التالي: أولًا الضغط على 1 ثم 2 ثم 2 ثم الضغط على 0 بعدها ادخل رقم الهوية الوطنية وسيتم تحويلك لموظف الخدمة».

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