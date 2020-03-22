وزير التعليم: استطعنا خدمة 6 ملايين طالب وطالبة عبر «التعليم عن بُعد»

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، أنه خلال ساعات قلائل نجحت الوزارة في خدمة ستة ملايين طالب وطالبة عبر التعليم عن بُعد، دون أن يتوقف تعليمهم يومًا واحدًا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير التعليم إلى مركز إنتاج المحتوى «المدرسة الافتراضية» بمدينة الرياض، الذي يخدم ستة ملايين طالب وطالبة «عن بُعد» على مستوى المملكة؛ وذلك بحضور وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

وفي بداية الجولة، استمع الوزراء إلى موجز عن مكونات وخدمات المدرسة الافتراضية من خلال فيلم وثائقي يحكي قصة التعليم عن بُعد في التعليم العام (قناة عين، ورابط قناة عين على يوتيوب، وبوابة عين الإثرائية، وبوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة)، والعمليات التربوية التي تتم بجهود المعلمين والمعلمات والمشرفين في إعداد المحتوى التعليمي للحصص اليومية، وفق الخطة الدراسية، ونقلها مباشرةً من خلال 20 قناة من قنوات عين التعليمية.

واستمع الوزراء إلى إحصائيات وأرقام التعليم «عن بُعد» في التعليم العام والتعليم الجامعي منذ قرار تعليق الدراسة.

واشتملت جولة الوزراء على الفصول الدراسية، مطلعين على شرح عدد من المعلمين والمعلمات للدروس، وطريقة إيصال المحتوى التعليمي مباشرةً إلى جميع طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة من خلال استوديوهات بث مصممة، وفق أعلى مستوى من الخدمات الفنية والتقنيات المساندة.

وفي نهاية الجولة، أوضح وزير التعليم، أنه بعد عشر ساعات من إعلان تعليق الدراسة، تحوَّلت الوزارة من نظام تعليمي يعتمد على حضور الطلاب إلى نظام آخر يعتمد على خيار التعليم عن بُعد، مؤكدًا أن هذا التحوُّل لم يكن سهلًا، ولكن استطاعت الوزارة في ساعات أن تخدم ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، ونحو مليون و600 ألف طالب في التعليم الجامعي عبر منصات وبرامج تقنية.

وأضاف آل الشيخ: «كان هدفنا تحقيق مصلحة الطالب والطالبة، وعدم توقف رحلتهما التعليمية ليوم واحد»، مشيرًا إلى أن جميع الجهود أثمرت اليوم عن وجود «المدرسة الافتراضية» التي تتيح خيارات متعددة للطلاب والطالبات في أي وقت، وفي أي مكان، سواء في قناة «عين» أو رابط القناة على يوتيوب أو بوابة «عين» أو بوابة المستقبل أو منظومة التعليم الموحدة.

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وأوضح آل الشيخ أن الطلاب والطالبات في الجامعات كانوا كذلك في رحلة علمية عن بُعد مع أساتذتهم، ويتفاعلون معهم، ويؤدون اختباراتهم وتكاليف موادهم، موضحًا أن وزارة التعليم استطاعت في هذه المرحلة تحقيق أرقام غير مسبوقة في التعليم عن بُعد.

من ناحيته، أشاد وزير الإعلام بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على «المدرسة الافتراضية» بدعم وتوجيهات وزير التعليم، وكذلك جهود المعلمين والمعلمات وتفانيهم لإيصال رسالة التعليم دون توقف، مؤكدًا دور كل أم وأب في دعمهم أبناءهم وبناتهم لمواصلة دراستهم عن بُعد، مشيرًا إلى أن أزمة «كورونا» أوجدت فريقًا متحدًا قادرًا على تحقيق منجز تعليمي نفتخر به.

وتحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة قائلًا: «اليوم، بدعم وتوجيهات القيادة، فإن البنية الرقمية في المملكة متينة، ونسبة وصول الإنترنت تجاوزت 94%. وهذه الأرقام تأتي مدعومة بشبكة من الألياف البصرية تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون منزل، كما رفعنا الطاقة الاستيعابية من خلال تحرير إضافي للطيف الترددي بنسبة 30%، وإعطاء الأولوية لقطاعات الأمن والصحة والتعليم».

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