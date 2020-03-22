السعودية اليوم / الرئيس المصري يؤكد أن الحكومة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لمواجهة فيروس كورونا



القاهرة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات غير مسبوقة لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمجابهة هذا الخطر.

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه بعدد من السيدات المصريات بمناسبة عيد المرأة المصرية اليوم، إن أزمة كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله حيث لم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الفيروس منتشر في أكثر من 177 دولة، وبالتالي تأثيراته ستكون كبيرة، وأن التأثير الاقتصادي سيكون عميق حتى مع الدول التي استطاعت احتواء هذا المرض.

وشدد على أن هذه الأزمة تتطلب الإعداد والتجهيز الجيدين لمجابهتها، واصفًا دور الإعلام المصري بالعظيم في تسجيل الموقف سواء داخل مصر أو في العالم كله لحظة بلحظة.

وطالب الشعب المصري بالمسؤولية والالتزام، وأن يقوم الإعلام بمزيد من التوعية ونشر الأخبار والإرشادات الطبية بشأن هذا الموضوع، مؤكدًا أن البيانات والأرقام التي تخرج من وزارة الصحة المصرية والحكومة بشأن هذا الموضوع تعكس الواقع بشفافية.

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19:03ت م

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