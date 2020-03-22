السعودية اليوم / أفغانستان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا



كابل 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الأفغانية اليوم أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد, كما بلغت حصيلة الإصابة بالفيروس 34 حالة إصابة مؤكدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار إن رجلا يبلغ من العمر 40 عاما توفي في إقليم بلخ الشمالي.

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18:34ت م

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