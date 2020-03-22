السعودية اليوم / انطلاق المرحلة الأولى من خطة "التدريب التفاعلي" لقادة وقائدات المدارس بتعليم المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م واس

‏انطلقت ‎اليوم في الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة المرحلة الأولى من خطة ‎"التدريب التفاعلي" الموجهة لقادة وقائدات المدارس للتدريب على استخدام منظومة التعليم الموحدة.

وبلغ عدد المستفيدين في اليوم الأول للخطة التي تنظمها إدارة تقنية المعلومات بإدارة التعليم ٢٥٢ كادراً من قادة وقائدات المدارس من خلال ثمانية برامج تدريبية افتراضية.

// انتهى //

17:49ت م

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