شكرا لقرائتكم خبر عن " التخصصات الصحية" تطلق مبادرة بتوفير تطبيقات الاتصال المرئي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مبادرة لتوفير تطبيقات الاتصال المرئي مجاناً لدعم استمرار الأنشطة الأكاديمية عن بُعد لبرامج الدراسات العليا الصحية.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه يأتي للتسهيل على المتدربين وضمان عدم تأثرهم بالإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر هذا الرابط https://bit.ly/2UrStfx

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد اتخذت إجراءات وقائية منها إيقاف الاختبارات والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة اتباعاً للإجراءات الصحية، فيما قدمت خدمة لممارسيها من خلال التواصل الهاتفي والإلكتروني لإنجاز تعاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم في الهيئة في ظل هذه الظروف.