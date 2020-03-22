اخبار السعوديه

" التخصصات الصحية" تطلق مبادرة بتوفير تطبيقات الاتصال المرئي 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن " التخصصات الصحية" تطلق مبادرة بتوفير تطبيقات الاتصال المرئي  والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة للتخصصات الصحية مبادرة لتوفير تطبيقات الاتصال المرئي مجاناً لدعم استمرار الأنشطة الأكاديمية عن بُعد لبرامج الدراسات العليا الصحية.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه يأتي للتسهيل على المتدربين وضمان عدم تأثرهم بالإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر هذا الرابط https://bit.ly/2UrStfx

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد اتخذت إجراءات وقائية منها إيقاف الاختبارات والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة اتباعاً للإجراءات الصحية، فيما قدمت خدمة لممارسيها من خلال التواصل الهاتفي والإلكتروني لإنجاز تعاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم في الهيئة في ظل هذه الظروف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " التخصصات الصحية" تطلق مبادرة بتوفير تطبيقات الاتصال المرئي  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا