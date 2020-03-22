، "كورونا" يُجهِز على أولى ضحاياه في أفغانستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مخاوف من انهيار النظام الصحي

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم (الأحد)، تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة في البلاد من فيروس كورونا الجديد.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار، أن الوفاة لرجل عمره 40 عامًا، توفي في إقليم بلخ بشمال البلاد، وفقًا لـ"رويترز".

وأكّدت أفغانستان إصابة 34 حالة بالفيروس، وهناك مخاوف من أن نظامها الصحي الذي دمّرته سنوات من الحرب سينهار بسبب تفشّي الفيروس المعدي.فيروس كورونا الجديد