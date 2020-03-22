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مددت الحكومة العراقية اليوم (الأحد)، أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها حتى يوم 28 مارس (آذار)، في إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الحكومة في بيان نقلته "رويترز" أنها قررت أيضًا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها حتى 28 مارس.
وكان حظر التجول الذي فُرض يوم 17 مارس يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.
وأكدت وزارة الصحة اليوم إصابة مما لا يقل عن 230 حالة إصابة بفيروس كورونا في العراق حتى الآن، ووفاة 20 شخصًا بسبب الفيروس.
فيروس كورونا الجديد
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 06:35 PM
يستمر حتى 28 مارسالعراق يمدد حظر التجول المفروض في بغداد بسبب "كورونا"
مددت الحكومة العراقية اليوم (الأحد)، أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها حتى يوم 28 مارس (آذار)، في إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الحكومة في بيان نقلته "رويترز" أنها قررت أيضًا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها حتى 28 مارس.
وكان حظر التجول الذي فُرض يوم 17 مارس يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.
وأكدت وزارة الصحة اليوم إصابة مما لا يقل عن 230 حالة إصابة بفيروس كورونا في العراق حتى الآن، ووفاة 20 شخصًا بسبب الفيروس.
، العراق يمدد حظر التجول المفروض في بغداد بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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