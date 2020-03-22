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دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مواطنيه إلى إلغاء الزيارات العائلية بمناسبة عيد الأم الذي تحتفل به بريطانيا في 22 من مارس كل عام.
وحذر "جونسون" من عجز هيئة الصحة العامة في بلاده إن لم يساعد الجمهور في إبطاء تسارع تفشي فيروس كورونا.
وطالب رئيس الوزراء البريطاني الناس على الانخراط في "المجهود الوطني البطولي" باتباع تعليمات التباعد الاجتماعي التي أوصت بها السلطات الصحية والعلمية، طبقاً لـ"بي بي سي".
وبلغ عدد الوفات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا السبت 233 حالة، أما الإصابات فتجاوزت 5 آلاف.
وتعتزم هيئة الصحة العامة في انجلترا مخاطبة 1،5 مليون شخص تعتبرهم في خطر أكثر من غيرهم.
فيروس كورونا الجديد
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 06:11 PM
حذر من عجز هيئة الصحة العامة في مواجهة تسارع تفشي كورونا"جونسون" يدعو البريطانيين إلى إلغاء الزيارات العائلية بمناسبة عيد الأم
دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مواطنيه إلى إلغاء الزيارات العائلية بمناسبة عيد الأم الذي تحتفل به بريطانيا في 22 من مارس كل عام.
وحذر "جونسون" من عجز هيئة الصحة العامة في بلاده إن لم يساعد الجمهور في إبطاء تسارع تفشي فيروس كورونا.
وطالب رئيس الوزراء البريطاني الناس على الانخراط في "المجهود الوطني البطولي" باتباع تعليمات التباعد الاجتماعي التي أوصت بها السلطات الصحية والعلمية، طبقاً لـ"بي بي سي".
وبلغ عدد الوفات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا السبت 233 حالة، أما الإصابات فتجاوزت 5 آلاف.
وتعتزم هيئة الصحة العامة في انجلترا مخاطبة 1،5 مليون شخص تعتبرهم في خطر أكثر من غيرهم.
، "جونسون" يدعو البريطانيين إلى إلغاء الزيارات العائلية بمناسبة عيد الأم ،
المصدر : الخليج 365
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