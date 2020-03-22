، "الملكاوي": نهج الإخوان التطرف والإقصاء ويستغلون الأزمات للسيطرة على العقول ،

محمد بن مسعود - الدمام - في تصريح لـ"الخليج 365" حول تغريدة الوزير "آل الشيخ" التحذيرية من تشكيكهم بالعلماء

عبّر المستشار والمُحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي عن تأييده لمواقف المملكة العربية السعودية في محاربة الجماعات الإسلامية المتطرّفة والإرهابية والضلالية والمسيّسة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين التي ترتكز في خِطط عملها وبرامجها على أساليب (الباطنية والمغالبة والإقصاء)، خاصة في أوقات الأزمات، التي يشهدها العالم بشكل عالم والأمة العربية والإسلامية بشكل خاص.

وأكد المستشار الملكاوي في تعليقه على تغريدة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نشرتها "الخليج 365" التي حذّر فيها من الإخوانيين الذين يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بهدف إثارة الفتنة وغرس الشك في نفوس المسلمين تجاه العُلماء، بأن هذه الجماعة دأبت على استغلال الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية لتمرير أجنداتها ومؤامراتها الخبيثة لتفكيك المجتمعات المسلمة وإضعافها للسيطرة عليها وتطويعها خدمة للجماعة وليس لخدمة الدين الإسلامي.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن الجماعة الإرهابية توجه أنظارها دائماً في الأزمات إلى المساجد لغزو عقول المصلّين بأفكارها ومبادئها، من خلال السيطرة على منابر الخطابة وميكروفونات الدروس وحلقات الذِكر والوعظ والإرشاد، وعندما لا تتمكن من ذلك تبدأ بإطلاق الفتاوى غير الأمينة والمتحيّزة التي تخدمها، اعتماداً على ترويج الأفكار والشائعات ضد الدول والعلماء المسلمين الذين يرفضون اختطاف واحتكار الإسلام من قبل أي جهة كانت، خاصة خلال الأزمات التي يمرّ بها العالم أو المنطقة أو بعض الدول.

وأبان الملكاوي أن الوزير آل الشيخ وجه بهذه التغريدة نداءً ليس فقط للأشقاء السعوديين وإنما هي رسالة لكل المسلمين في العالم بأن لا تنطلي عليهم أكاذيب الإخوان المسلمين، الذين يستغلون الدين الإسلامي لتحقيق مآربهم السياسية، مشيراً إلى أنهم يستغلون طيبة وبساطة المجتمعات الإسلامية لطرح أنفسهم أوصياء على الإسلام، وبديلاً للأنظمة والحكومات والمجالس النيابية والبلدية والاقتصادية والاجتماعية، حتي يسيطروا على مفاصل الدول الرئيسية خدمة لمشروعهم السياسي.

وقال إن الوزير آل الشيخ يدرك بحكم فِطنته الإسلامية وحنكته السعودية أن الإخوان المسلمين يريدون في هذه المرحلة اللعب السياسي الخبيث للتشكيك بقرارات الدول الإسلامية بما فيها المملكة العربية السعودية بإغلاق المساجد مؤقتاً لأسباب صحية وحماية المسلمين، حتى لا تشكّل هذه المساجد بيئة مناسبة لانتقال فيروس كورونا بين المصلّين، مؤكدًا (الملكاوي) بأن قرارات الدول اتكأت على فتاوى دينية مدروسة لعلماء مسلمين جليلين تستند إلى القرآن الكريم وإلسنّة النبوية الشريفة، بعكس مواقف وقرارات الإخوان المسلمين التي يراد منها تحقيق مكتسبات سياسية شعبية على حِساب الدين وصحة المسلمين.

وأشاد المستشار الملكاوي بالإدارة الحكيمة والواعية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي ينتهجها الوزير آل الشيخ وطاقم الوزارة في رعاية شؤون المسلمين بأمانة، وتوضيح حقيقة الإسلام من خلال الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والإرشاد الذي يوجه بوصلة المسلمين خاصة في أوقات الأزمات إلى طريق الحق المبين، بعيداً عن تسييس الدين لمصالح جماعات معينة كجماعة الإخوان المسلمين.

ولفت إلى أن المحلل الذي يتعمق بدراسة وتحليل فكر وطريقة عمل جماعة الإخوان المسلمين يصل إلى نتيجة مفادها أن قادتها يستخدمون أسلوب (الباطنية) في تأويل الأزمات والأمور خدمة للجماعة، ويعتمدون على مبدأ (المغالبة) لتعزيز مخالبهم في أجساد الدول، ويرفضون الشراكة من خلال إقصاء مكوّنات المجتمعات الإسلامية والعربية من المشاركة في الحكم والحكومات والمجالس التشريعية.