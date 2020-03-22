، "المحرج": أوقفوا الرسائل السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،

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دعا المصلح الاجتماعي والمستشار الأسري، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحرج، إلى نشر أجواء ومشاعر التفاؤل والحذر من الرسائل السلبية في وسائل التواصل وغيرها، بسبب انتشار فيروس كورونا، محذرًا في هذا الصدد من القنوط واليأس، داعيًا إلى الطمأنينة والثقة بالله الذي نظنّ به خيرًا.
جاء ذلك في مقطع فيديو قال فيه: "أوقفوا رسائل القنوط من رحمة الله واليأس والرسائل السلبية، هذا فيروس وانتشر في العالم والحمد لله الذي مكّننا لمعرفة طرق مواجهته، والله أكرمنا بدولة وولاة أمر حريصين علينا، خلاص اطمأنوا وأرسلوا رسائل التفاؤل والظنّ الحسن بالله سبحانه وتعالى، الذي قال: (أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما يشاء)، فلنظن أن الله سيفرجها ويرسل لنا الخير ويكشف عنا الغمة".
وأشار "المحرج" إلى إصابة الصحابة رضوان الله عليهم في أيام عمر رضي الله عنه بالطاعون، ولم يقولوا إن هذا بسبب المعاصي، وأوصى بالقرب من الله واللجوء إليه والدعاء، ومراجعة أنفسنا وعلاقاتنا بالله وبالآخرين.
مستدركًا بالقول: "لكن لا نحطم أنفسنا أكثر؛ لأن رسائل القنوط أصبحت تحطّم في مشاعر الناس"، مختتمًا نصيحته: "اتقوا الله في بعضكم البعض وانشروا التفاؤل". فيروس كورونا الجديد
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 06:09 PM
قال: أكرمنا الله بدولة وولاة أمر حريصين علينا
دعا المصلح الاجتماعي والمستشار الأسري، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحرج، إلى نشر أجواء ومشاعر التفاؤل والحذر من الرسائل السلبية في وسائل التواصل وغيرها، بسبب انتشار فيروس كورونا، محذرًا في هذا الصدد من القنوط واليأس، داعيًا إلى الطمأنينة والثقة بالله الذي نظنّ به خيرًا.
جاء ذلك في مقطع فيديو قال فيه: "أوقفوا رسائل القنوط من رحمة الله واليأس والرسائل السلبية، هذا فيروس وانتشر في العالم والحمد لله الذي مكّننا لمعرفة طرق مواجهته، والله أكرمنا بدولة وولاة أمر حريصين علينا، خلاص اطمأنوا وأرسلوا رسائل التفاؤل والظنّ الحسن بالله سبحانه وتعالى، الذي قال: (أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما يشاء)، فلنظن أن الله سيفرجها ويرسل لنا الخير ويكشف عنا الغمة".
وأشار "المحرج" إلى إصابة الصحابة رضوان الله عليهم في أيام عمر رضي الله عنه بالطاعون، ولم يقولوا إن هذا بسبب المعاصي، وأوصى بالقرب من الله واللجوء إليه والدعاء، ومراجعة أنفسنا وعلاقاتنا بالله وبالآخرين.
مستدركًا بالقول: "لكن لا نحطم أنفسنا أكثر؛ لأن رسائل القنوط أصبحت تحطّم في مشاعر الناس"، مختتمًا نصيحته: "اتقوا الله في بعضكم البعض وانشروا التفاؤل".
، "المحرج": أوقفوا الرسائل السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،
المصدر : الخليج 365
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