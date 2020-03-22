شكرا لمتابعة خبر عن المركز الطبي بينبع: "خلك في البيت علاجك بيوصلك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

أعلن المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية للإخوة المراجعين من قاطني مدينة ينبع الصناعية، في حال الحاجة إلى إعادة صرف الدواء؛ أنه سيصل البيت.

وقال المركز في رسالة على حسابه بتويتر: عزيزي المراجع، خلك في البيت! علاجك بيوصلك. مؤكدًا على أنه سيتم تحضير الدواء وإرساله إلى المنازل، أو استلامه من خلال صيدلية المركز الصحي التابع للمراجع.

وأضاف : وذلك بناء على الرغبة خلال 24 ساعة، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.