شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الغبار والأتربة المثارة على عدة مناطق بالحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى):نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أتربة مثارة مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية على عدة مناطق بالحدود الشمالية.
وأشارت الأرصاد إلى المناطق المتأثرة بموجة الغبار منها الحدود الشمالية، العويقيلة، رفحاء.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة بدأت اليوم في الساعة 9 صباحا وستنتهي في الساعة 20 مساءً.
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