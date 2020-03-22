بالفيديو.. مصنع وطني ينتج أكثر من مليون و350 ألف قطعة خبز يوميًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شاركت وزارة التجارة مقطع فيديو من داخل أحد المصانع الوطنية الكبرى، والتي تنتج أكثر من مليون و350 ألف قطعة خبز يوميًا. شاركت وزارة التجارة مقطع فيديو من داخل أحد المصانع الوطنية الكبرى، والتي تنتج أكثر من مليون و350 ألف قطعة خبز يوميًا. وبدا في المقطع العديد من خطوط الإنتاج داخل المصنع والعمالة التي تقف عليه، وسط جهود كبيرة لإمداد السوق بالاحتياجات. وأثار المقطع إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، حيث أشادوا بما تبذله الجهات المعنية في المملكة لزيادة الإنتاج أكثر من مليون و350 ألف قطعة خبز يوميًا.

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