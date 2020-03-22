شكرا لمتابعة خبر عن " النقل " تكشف عن الحالات المستثناة من تعليق نشاط سيارات الأجرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للنقل، عن الحالات المستثناة من تعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يومًا في المملكة.

وأشارت الهيئة إلي أن الحالات المستثناة من القرار تتضمن السيارات المتعاقدة مع بعض القطاعات الحيوية، إلى جانب نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبیقات.

وأوضحت أن القطاعات الحيوية تشمل الصحة والمنشآت الخدمية ومنشآت السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة والماء والاتصالات.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات جاءت منعًا لتجوال سيارات الأجرة، وتخفيفًا لحركة التنقل، وتقليص ساعات العمل الضرورية، وذلك في إطار الحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا.