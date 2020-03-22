شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الوجبات الغذائية المقدمة لنزلاء أحد المحاجر الصحية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت صور متداولة وجبات غذائية يعدّها قسم التغذية بالمجمع لصالح نزلاء أحد المحاجر الصحية بشمال الرياض، من القادمين من خارج المملكة للوقاية من كورونا.

ويقوم المحجر الصحي بإعداد وجبات على أعلى المستويات الغذائية وباحترافية عالية، وتقديمها للنزلاء في أحد المحاجر الصحية، بشكل متميز وشهي.

ويقدم أيضًا وجبات خاصة معدّة بعناية لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والحساسية، وغيرها، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات صحة الرياض ووزارة الصحة، داعيًا الله أن يحفظ وطننا من شرور الأوبئة والأمراض.

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