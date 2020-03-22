شاهد.. أمانة الأحساء تطلق حملة لمنع التجمعات بالاستراحات

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): أطلقت أمانة الأحساء حملة لمنع التجمعات بالاستراحات، ذات الإيجار اليومي بالتعاون مع القطاعات الأمنية والخدمية. أطلقت أمانة الأحساء حملة لمنع التجمعات بالاستراحات، ذات الإيجار اليومي بالتعاون مع القطاعات الأمنية والخدمية. وأظهر مقطع فيديو مجموعة من سيارات الشرطة تناشد المتواجدين داخل الاستراحات بالذهاب إلى منازلهم. ويأتي ذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي أكدت على عدم التواجد في الأماكن العامة والمنتزهات حفاظا على سلامة المواطنين.

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