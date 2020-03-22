شكرا لمتابعة خبر عن حسم أمر إكمال الدراسة عن بُعد والاختبارات النهائية غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أنه من المقرر حسم أمر إكمال الدراسة عن بُعد أم لا غدًا الاثنين.

وأكدت المصادر، أنه سيُحسم أيضًا أمر الاختبارات النهائية وخاصة المرحلة الثانوية.

ومن المقرر أن يجتمع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع مديري التعليم بالمناطق غدًا.

وكان قد تم تعليق الدراسة وتفعيل التعليم عن بُعد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الجديد.