شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح حقيقة تقليص ساعات عمل المتاجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حقيقة غلاق المحال التجارية إجبارياً في الثامنة مساءً.
وجاء ذلك رداً على سؤال حول ما تردد عن إغلاق المحال التجارية إجبارياً في الثامنة مساءً، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال المتحدث الرسمي: إنه في حال كان هناك أي إجراءات تتعلق بإغلاق المتاجر والمحال في وقت معين أو تقليص ساعات العمل بها، فإن الجهات المعنية ستعلن عن ذلك بشكل رسمي.
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