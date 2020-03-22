العريف بسجون عسير يتبرع بكليته لإنقاذ والدة صديقه

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): قرر العريف بسجون منطقة عسير أحمد مبطي القحطاني، أن ينهي معاناة والدة صديقه وينقذ حياتها ليضرب مثل رائع في الإنسانية. قرر العريف بسجون منطقة عسير أحمد مبطي القحطاني، أن ينهي معاناة والدة صديقه وينقذ حياتها ليضرب مثل رائع في الإنسانية. وقام العريف بالتبرع بكليته لإنقاذ حياة والدة صديقه، بعد أن حزن على وضع أمه الصحي ومعاناتها مع الغسيل الكلوي طوال 8 سنوات. وحاز الموقف على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها دليل على إنسانيته وحبه لفعل الخير.

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