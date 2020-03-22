شاهد.. إغلاق وتغريم مغسلة ملابس مخالفة في وادي الدواسر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت لجنة الرقابة الصحية المشكلة التابعة لبلدية محافظة وادي الدواسر، إغلاق مغسلة ملابس؛ نتيجة عدة مخالفات رصدتها الفرق أثناء جولتها. قررت لجنة الرقابة الصحية المشكلة التابعة لبلدية محافظة وادي الدواسر، إغلاق مغسلة ملابس؛ نتيجة عدة مخالفات رصدتها الفرق أثناء جولتها. وقامت لجنة الرقابة الصحية المشكلة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، بإغلاق مغسلة ملابس وتغرم صاحبها بالحد الأعلى لوجود سكن داخل المغسلة ولسوء النظافة وتراكم الملابس والمفروشات ولتجميع ملابس أكثر من زبون داخل غسالة واحدة. ‫ووفقا للممعلومان الواردة فإنه تم تغريم صاحب مطعم بالحد الأعلى من نظام الجزاءات والغرامات لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية. Advertisements

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