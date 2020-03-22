شكرا لمتابعة خبر عن منيرة المشخص: الأتراك قاصدين ومدبرين أمر انتشار الفيروس في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعد إعلان وزارة الصحة عن إصابة 119 حالة جديدة بفيروس كورونا أغلبهم أتراك، أكد الكاتبة منيرة المشخص أن رجب طيب أردوغان قصد ودبّر هذا الأمر.

وقالت " المشخص " : " عرفتوا ليه الأتراك ينابحون من أسبوع إن عندهم حالات كورونا بسبب معتمرين؟ لأنهم قاصدينها ومدبرين الأمر معهم بقصد رفع نسبة انتشاره لدينا " .

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وتابعت: " يظل أردوغان عدو لنا حتى يموت وأكون أول من يكبر فرحا لهلاكك " .

وأعلنت وزارة الصحة أن 72 حالة من الحالات الجديدة لأتراك داخل فندق في مكة.