شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. توقيف شاحنة محمّلة بدجاج وبطاطس فاسدة كانت في طريقها للتوزيع بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

ضبطت الدوريات الأمنية بمحافظة القرى في الباحة شاحنة في أحد الشوارع بالمحافظة وهي في طريقها إلى التوزيع.

وتبين أن الشاحنة محملة بكميات كبيرة من الدجاج والبطاطس الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للاشتراطات البلدية.

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وعلى الفور، تم ضبط وحجز الشاحنة؛ تمهيدًا لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وتم إتلاف جميع كميات الدجاج والبطاطس وفق الطرق الصحية المتبعة.