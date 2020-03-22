شكرا لمتابعة خبر عن شقيق نسيم حبتور: لا تنشروا صور لناس تشبه أخي فهذا يضر الوالدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

انتقد يسلم حبتور شقيق المختطف نسيم حبتور، نشر صور لناس ناس غير مؤكدة بأنه نسيم، إذ يضر هذا بوالدته.

وقال يسلم حبتور: " شكرا لكل من تفاعل في الدعاء والبحث عن طريق صور أو أدلة أو معلومات تخص نسيم حبتور وهذا يساعد نعم في حل القضية، وكمية المعلومات اللي وصلت للعم علي الخنيزي (جاري التحقيق معها) ولولا الله ثم أنتم ماوصلنا لهذي المرحلة والشكر لكم خصيصا من والدي ووالدتي " .

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وأضاف: " لكن في نفس الوقت يضر الوالدة إذا قامت الصباح وبحثت عن هاشتاق نسيم حبتور وتلقى كثر الاعتقاد والتشبيه لصور ناس غير مؤكده بأنه نسيم، وبمجرد الشك في الشبه فقط هناك الكثير من يشبهنا نعم ولكن الله يرضى عليكم ركزوا في العمر ٢٤-٢٦ سنه تقريبا، وخلوها في الخاص أفضل احتراماً لمشاعر الجميع " .

وتابع: " ليش ماتنزل صور لك ولأخوانك؟ والله من زمان أبغي أنزل وعارف بيساعدنا كثير لكن اللي شفته من تشبيهكم المفرط خلاني أتردد بس إن شاء الله فهمتو قصدي إيش، وراح انزل صور في السناب وبدون تشبيه في العام " .